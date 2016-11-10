Transferde kiralık yöntemi

Süper Lig'de ilk yarıda son 7 haftaya girilirken transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, özellikle maliyeti düşük oyunculara yöneldi. Ekonomik anlamda düzlüğe çıkmayı hedefleyen ve bu konuda da UEFA'ya taahhüt veren Trabzonspor, devre arası transfer döneminde dar bütçeyle hareket etmek zorunda kalacak. Gelirlerini hedeflenen 120 milyon liranın üzerine çıkarmasına rağmen yine de ekonomide tasarruf yönünü tercih edecek olan bordo mavililer, devre arası transferinde kiralama formülüne yönelecek.

AĞIRLIK HÜCUMA YÖNELİK

Bordo mavililerin 2 ile 4 aralığında oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirmek istediği, bütçeyi sarsmamak için ise bu transferlerin büyük bölümünü kiralık olarak gerçekleştirmeyi hedeflediği öğrenildi. Trabzonspor'un devre arası transferinde özellikle hücum bölgesine ağırlık vererek takviye yapmayı planladığı da kaydedildi.

AKYAZI'DA SPONSORLUK İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor'da yapımında son aşamaya gelinen ve bu ay içerisinde tamamlanması planlanan Akyazı Stadı'nın isim hakkı sponsorluğu konusunda da son aşamaya gelindiği bildirildi. Daha önce bu konuda önemli aşama kaydeden yönetimin, Akyazı Stadı'nın açılışıyla birlikte sponsor anlaşmasını da resmiyete dökeceği ifade edildi. Yeni stada kavuşmak için gün saymaya başlayan bordo mavili yönetim, isim hakkı sponsorluğundan elde edeceği gelirle ekonomik açıdan da rahatlayacak.

ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 78'inci yılı nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde anma töreni düzenledi. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarının katıldığı tören saat 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından tamamlandı. Ayrıca kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 78'inci yıldönümünde sevgi, saygı ve sonsuz bir hasretle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu arada bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta da sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Çağdaş medeniyet ufkuyla aklı kullanmayı hedefine koyan Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.