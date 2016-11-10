 Svensson atağı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Svensson atağı

    Svensson atağı

    Ara transfer için startı veren yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Rosenborg ile tekrar masaya oturacak... En az 2 oyuncu almayı planlayan Fırtına’nın diğer önceliği ise forvette...

    'un scout ekibi, Başkan Muharrem Usta ve Başkan yardımcısı Nevzat Aydın'ın talebi ve teknik direktör 'ın istekleri doğrultusunda devre arası için transfer çalışmalarına hız verdi. Sağ bek, sağ açık, orta saha ve forvet hattına takviye yapmayı planlayan bordo- mavililer, ocak ayında en az iki, maksimum ise dört transfer yapmayı kararlaştırdı. Takviye yapılacak öncelikli bölgeler ise sağ bek ve forvet hattı olarak belirlendi.

    DİREKT KATKI VERMELİ
    Sağ bek için gündeme gelen ilk ismin sezon başında da transferi için çok uğraşılan ancak alınamayan Jonas Svensson olduğu öğrenildi. Norveç'in Rosenborg kulübünde forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun uzun zamandır takip edildiği ve şartların uyması durumunda yeniden masaya oturulacağı belirtildi. Farklı isimlerle de temasını sürdüren yönetim, kadroya katmayı planladığı oyuncuların direkt olarak takıma katkı yapacak seviyede olmasını 'kriter' olarak tespit etti.



    Yunus Emre SEL
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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