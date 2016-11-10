 Sümer göreve hazır – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Sümer göreve hazır

    Sümer göreve hazır
    'un eski başkanı Özkan Sümer, devre arasında takıma yapılacak 2 transferin yeterli olacağını söyledi. Trabzonspor'un kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirten Sümer, TFF için de, "Özerkti artık özel oldu" dedi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:06
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