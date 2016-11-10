 Suk başka takımda coşar – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Suk başka takımda coşar

    Suk başka takımda coşar
    Süper Lig'de 10 haftada 'sıfır' çeken , forvetteki son hayal kırıklığı oldu. Porto'dan 750 bin euro'ya kiralanan Koreli oyuncu son 3 lig maçında sadece 6 dakika forma giyebilirken , "Sorun sadece Suk olayı değil. Suk'u takım olmayı başarmış bir ekibe koysanız, herkes onu konuşur. Takım olmakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suk başka takımda coşar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.