 Şehir olarak yanınızdayız – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Şehir olarak yanınızdayız

    Şehir olarak yanınızdayız

    Trabzonlu belediyeler, Usta’ya, “Adaletsizliklere karşı birlikte mücadele edeceğiz” mesajı yolladı.

    belediyeleri, son dönemde 'a yapılan haksızlıklara tepki göstermek amacıyla Başkan Muharrem Usta ile ortak hareket etme kararı aldı. Başkan ile görüşen Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun, "Şehir yanınızda. Biz de yanınızdayız. Adaletsizliklere karşı birlikte mücadele edeceğiz" dediği öğrenildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Beşiktaş maçında hakem Mete Kalkavan'ın yönetimiyle Trabzonspor'un sahadaki mücadelesinin önüne geçtiğini ve tartışmasız çok kritik hatalar yaptığına dikkat çekti.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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