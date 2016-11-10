 ‘Puan tablosu yanıltıcı’ – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Puan tablosu yanıltıcı’

    ‘Puan tablosu yanıltıcı’
    Başkan Yardımcısı , maçında takım olma yolunda büyük adımlar gördüklerini belirtip, taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini istedi: "Daha önce gol yeyince takımda bir kırılma oluyordu. Bunu aştık. Kimse puan tablosunda alt sıralarda kaldığımıza bakmasın. Bu takım, özellikle Akyazı'ya taşındıktan sonra iyi noktalara gelecektir."
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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