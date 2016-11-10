Hata değil kasıt

Eski başkanlardan Nuri Albayrak, "TFF, İstanbul'da buradaki kulüplerin baskısı altında kalıyor. TFF merkezi, İstanbul ve Ankara dışında bir ilde olmalı" dedi. Albayrak, hakem hataları için de, "Bize yüzde 25 yansıyor. İstanbul takımlarına ne tesadüf ki yüzde 1-2!.. Bu hata değil, kasıttır" dedi.