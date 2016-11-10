 Forvet için servet harcadı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Forvet için servet harcadı

    Forvet için servet harcadı
    Golcü sıkıntısı süren , son 5 yılda forvete yaptığı 14 transfere 43 milyon euro (150 milyon TL) harcadı. Alınan isimlerden 2 gol, 2 sezonda 2 gol, ve 1'er gol, 3 gol, 2 gol atabilirken, siftah bile yapamadı. Sadece 2 sezonda 25 gol attı. O da sık sakatlanınca yollar ayrıldı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvet için servet harcadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.