Fırtına denge ve kuvvet çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bordo mavililer antrenmanda denge ve kuvvet çalıştı. Trabzonspor akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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