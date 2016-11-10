 Fırtına denge ve kuvvet çalıştı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Fırtına denge ve kuvvet çalıştı

    Fırtına denge ve kuvvet çalıştı

    Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bordo mavililer antrenmanda denge ve kuvvet çalıştı. Trabzonspor akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:52
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