Demir’e talip

Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen beklentileri karşılayamayan Muhammet Demir'e eski takımı Gaziantepspor'un talip olduğu bildirildi. Bu sezon golle tanışamayan Demir için son sözü teknik heyet söyleyecek. Demir, Fırtına'da 12 maçta 4 gol atabildi.