Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, hakem Mete Kalkavan'ın kararlarıyla damga vurduğu Beşiktaş maçın sonrası çıkan tartışmalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Hakem hatalarının her kulübe karşı yapılabileceğinin altını çizen başkan Usta, "Bizim canımız yanmış. Fikret başkan bize destek vereceğine çıkıp televizyonda 'Biz 10 kişi de kalsak yenerdik' diyor. Bu olacak iş mi?" ifadesini kullandı.

Fotomaç gazetesine getirilen tesislere giriş yasağını değerlendiren Usta, "Fotomaç ne yaptı, niye yasak getirildi? Türkiye'nin hemfikir olduğu bariz hakem yanlışlarını duyurmuş. Ortak vicdanın sesi olmuş. Fotomaç'ın Beşiktaş lehine attığı manşetleri gördüğümde defalarca 'vay be' dediğim olmuştur. O zaman Beşiktaş'ın hoşuna gidiyordu doğal olarak. Hoşuna gitmeyince, yasak mı konulmalı? Ambargoyu A'dan Z'ye yanlış buluyorum. Ben maçtan sonra haberleri gördüğümde gazetenin manşetine bir kez daha baktım. İnanın Beşiktaş aleyhine kötü bir şey göremedim." şeklinde konuştu.

Usta, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı görüşmelerle ilgili ise, "Bu sistemin kökten değişmesi gerek. Yakın tarihte önemli kararlar alınacak. TFF, MHK, Kulüpler Birliği hep birlikte hareket etmeliyiz. Sorunları halının altına süpürmekle olmaz. Yakında yayın ihalesi var. Onu da göz önüne alarak daha adil bir sisteme geçilmeli" dedi.