 Antalya startı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Antalya startı

    Antalya startı
    Fırtına, 'in 11. haftasında 'de konuk edeceği Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Üç günlük iznin ardından dün tesislerde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Milli takımlara giden 9 oyuncu antrenmanda yer almadı.

    YUMLU İÇERİ
    Sarı-kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine en büyük aday Mustafa Yumlu... Teknik direktör Ersun Yanal'ın, milli aranın ardından Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada savunmada Jan Durica'nın yanında tecrübeli futbolcuya görev vermesi bekleniyor.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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