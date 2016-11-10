Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı başkanlığında, Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, gündem maddeleri görüşüldü.

Gündemde yer alan TFF ve MHK'nın kınanmasını içeren metin de meclise sunuldu. Kınama metni, üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin kınama metninde şu ifadeler yer aldı:

"5 Kasım 2016 Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, sonuçtan ziyade hakem Mete Kalkavan'ın müsabakanın seyrini değiştiren kararları ile hafızalarda yer edindi. Trabzonspor'un geçmişte olduğu gibi sistematik olarak haksızlığa uğradığı gerçeğini bir kez daha müşahede etmiş olduk. Şehir olarak çok da yabancısı olmadığımız ve Türk futbolundaki tükenmişliğin en üst seviyeye ulaştığının bir göstergesi olan haksız uygulama ve hakem hataları artık bir duruşu, bir eylemi zaruret haline getirmiştir. Haksızlıklara karşı bir tavır sergilemeyen, adalet talebimize duyarsız kalan TFF'nin bu tarafgir yaklaşımı ile Türk futbolunun bir yerlere gelemeyeceğini yüksek sesle burada bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Adaletten nasibini almamış bir federasyon başkanı olan Yıldırım Demirören'i ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet ediyor, ayrıca kınıyoruz."