 15 milyon yolda – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    15 milyon yolda

    15 milyon yolda

    Projelerden sorumlu yönetici , forma sırt reklamı için iki firma ile anlaşma aşamasına geldiklerini dile getirdi.

    Forma göğüs reklamı ana sponsorluğu için 3 yıllığına 7.5 milyon dolar karşılığında Qatar National Bank (QNB) ile anlaşan , sırt reklamı için de görüşmeleri son aşamaya getirdi. Bordo- mavili takımın projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Coşkun Bülbül, iki firma ile 15 milyon dolar'lık bir anlaşma için pazarlıkların son safhaya geldiğini açıkladı.

    5 YILLIK OLACAK
    Bülbül, forma sırt reklamı ile kulübe ekonomik anlamda önemli girdi sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "İki firmayla görüşüyoruz. 5'er yıllık anlaşma yapacağız. Yıllığı 1.5 milyon dolar üzerinden pazarlığımız sürüyor. Bu iki görüşmeden yaklaşık 15 milyon dolar'lık bir imza atmayı planlıyoruz" diye konuştu.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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