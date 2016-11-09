 Verilen desteğe 'vay be' demiştim – Fotomaç – 09 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Verilen desteğe 'vay be' demiştim

    Verilen desteğe 'vay be' demiştim

    ve ’nın şampiyonluğa giderken verdiği destek için kaç kez ‘Vay be’ demiştim. Beşiktaş- maçındaki hatalardan sonra FOTOMAÇ tüm vicdanların sesi olmuş, haberi iyi vermiştir. FOTOMAÇ'a getirilen yasak A'dan Z'ye yanlış. Fikret Orman derbiden sonra bize destek verseydi ne kaybederdi?

    Başkanı Muharrem Usta, ile oynadıkları derbiden sonra çıkan tartışmalar ile ilgili FOTOMAÇ'a tarihi açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı takımın FOTOMAÇ'a getirdiği tesislere girme yasağını çok yanlış bulduğunu belirten Usta, "Vodafone Arena'da ne basın, ne taraftarlar ne de başkanlar çarpıştı. Sonuçta Trabzonspor'un çok zor döneminde yine hakkının yendiği, acı çektiğimiz bir maç izledik. Ben Fikret Orman Bey'den bu durum karşısında bize destek vermesini isterdim" dedi.

    10 KİŞİ KALDILAR, YENDİK
    Hakem hatalarının her kulübe karşı yapılabileceğinin altını çizen Usta, şöyle devam etti: "Sonuçta bizim canımız yanmış. Mağdur olan taraf biziz. Ama Fikret Başkan bize destek vereceğine çıkıp televizyonda 'Biz 10 kişi de kalsak yenerdik' diyor. Bu olacak iş mi? Ben kendisine geçtiğimiz yıl Olimpiyat Stadı'nda Quaresma'nın atıldığı maçın sonucunu hatırlatmak istiyorum. 2-1 kazanmıştık. Sonuçta 10 kişi ile niye yenemediler? Yıllardır hakem hatalarından en çok çeken takım Trabzonspor'dur ve bu durumu Beşiktaş'ın anlamasını bekliyorduk. Sonuçta Beşiktaş derbisinde bariz hakem hataları vardı ve bunu tüm Türkiye kabul ediyor. Kendileri de kabul ediyor. Buradaki temel kriter haktan ve adaletten yana olmanızdır. Beşiktaş başkanı da G.Saray başkanı da olsanız, kim olursanız olun hak ve adaletten yana sözler söylemelisiniz. Duruma veya kişiye göre hareket edilmemeli."

    HAK VE ADALET ÖNEMLİ
    ve Grubu'nun Beşiktaş'ın zor günlerinde ve şampiyonluğa giderken verdiği desteği çok iyi hatırladığını belirten Usta, "Fotomaç ne yaptı, niye yasak getirildi? Foto - maç tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu bariz hakem yanlışlarını en ayrıntılı şekilde duyurmuş, yani haktan, adaletten yana tavır almış. Doğru olanı yapmış. Fotomaç ortak vicdanın sesi olmuş. Hepimiz biliriz ki gazeteler etkinliklerini artırmak adına çeşitli görseller kullanabilir. Fotomaç 'ın Beşiktaş lehine attığı manşetleri gördüğümde defalarca 'Vay be' dediğim olmuştur. O zaman Beşiktaş'ın hoşuna gidiyordu doğal olarak. Hoşuna gitmeyince hemen ambargo mu konulmalı. Hoşumuza gittiğinde alkışlamak; gitmeyince ambargo koymak doğru değil. Fotomaç 'a ambargoyu A'dan Z'ye yanlış buluyorum. Bizde önceki dönem yerel basına böyle bir şey yapılmış. Benim zamanında bunlar söz konusu bile olamaz.

    O MANŞETTE NE VAR?
    Ben maçtan sonra haberleri gördüğümde FOTOMAÇ'ın manşetine bir kez daha baktım. İnanın Beşiktaş aleyhine kötü bir şey göremedim. Beşiktaş'ı küçük düşürücü bir şey göremedim. Hatta 'Ne var ki bunda' dedim. Sonuçta Trabzonspor'un milyonlarca taraftarı o maçtan sonra gözyaşı döktü. Ben Fikret Orman'ın bu hareketlerini aşırı güvenden kaynaklanan yanlış bir tarz olarak görüyorum. Bize destek vermeleri gerekirdi. Ben Fikret Orman'dan bize destek mesajı yayınlamasını isterdim. Kim olursa olsun haksızlığa karşı hep birlikte durursak bazı şeyleri daha kolay hallederiz. Bize destek verseydi ne olurdu yani? Sonuçta zaten 3 puanı almışsın. Yarın bir gün de Beşiktaş'ın hakkı yendiğinde biz onlara destek verirdik. Haksızlıkların karşısında dik durabilmeliyiz."

    BU SİSTEM KESİNLİKLE DEĞİŞECEK
    Usta, TFF Başkanı , MHK Başkanı ile yaptığı görüşmelerle ilgili de şunları söyledi: "Evet birçok görüşme yaptım. Türkiye'de hakemlerden en çok canı yanan takım biziz. Ama olay sadece hakem olayı değil. Bu sistemin kökten değişmesi gerek. Yakın tarihte çok önemli kararlar alınacak. TFF, MHK, Kulüpler Birliği hep birlikte hareket etmeliyiz. Sorunları daha fazla halının altına süpürmekle bu iş olmaz. İnanarak söylüyorum, bu sistem değişecek. Yakında naklen yayın ihalesi var. Onu da göz önüne alarak daha adil bir sisteme geçmemliz gerek.

    ÖZEL RÖPORTAJ / MECİT ÇOŞKUN
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Verilen desteğe 'vay be' demiştim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.