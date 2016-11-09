Verilen desteğe 'vay be' demiştim
FOTOMAÇ ve Turkuvaz Medya’nın Beşiktaş şampiyonluğa giderken verdiği destek için kaç kez ‘Vay be’ demiştim. Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki hatalardan sonra FOTOMAÇ tüm vicdanların sesi olmuş, haberi iyi vermiştir. FOTOMAÇ'a getirilen yasak A'dan Z'ye yanlış. Fikret Orman derbiden sonra bize destek verseydi ne kaybederdi?
10 KİŞİ KALDILAR, YENDİK
Hakem hatalarının her kulübe karşı yapılabileceğinin altını çizen Usta, şöyle devam etti: "Sonuçta bizim canımız yanmış. Mağdur olan taraf biziz. Ama Fikret Başkan bize destek vereceğine çıkıp televizyonda 'Biz 10 kişi de kalsak yenerdik' diyor. Bu olacak iş mi? Ben kendisine geçtiğimiz yıl Olimpiyat Stadı'nda Quaresma'nın atıldığı maçın sonucunu hatırlatmak istiyorum. 2-1 kazanmıştık. Sonuçta 10 kişi ile niye yenemediler? Yıllardır hakem hatalarından en çok çeken takım Trabzonspor'dur ve bu durumu Beşiktaş'ın anlamasını bekliyorduk. Sonuçta Beşiktaş derbisinde bariz hakem hataları vardı ve bunu tüm Türkiye kabul ediyor. Kendileri de kabul ediyor. Buradaki temel kriter haktan ve adaletten yana olmanızdır. Beşiktaş başkanı da G.Saray başkanı da olsanız, kim olursanız olun hak ve adaletten yana sözler söylemelisiniz. Duruma veya kişiye göre hareket edilmemeli."
HAK VE ADALET ÖNEMLİ
FOTOMAÇ ve Turkuvaz Medya Grubu'nun Beşiktaş'ın zor günlerinde ve şampiyonluğa giderken verdiği desteği çok iyi hatırladığını belirten Usta, "Fotomaç ne yaptı, niye yasak getirildi? Foto - maç tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu bariz hakem yanlışlarını en ayrıntılı şekilde duyurmuş, yani haktan, adaletten yana tavır almış. Doğru olanı yapmış. Fotomaç ortak vicdanın sesi olmuş. Hepimiz biliriz ki gazeteler etkinliklerini artırmak adına çeşitli görseller kullanabilir. Fotomaç 'ın Beşiktaş lehine attığı manşetleri gördüğümde defalarca 'Vay be' dediğim olmuştur. O zaman Beşiktaş'ın hoşuna gidiyordu doğal olarak. Hoşuna gitmeyince hemen ambargo mu konulmalı. Hoşumuza gittiğinde alkışlamak; gitmeyince ambargo koymak doğru değil. Fotomaç 'a ambargoyu A'dan Z'ye yanlış buluyorum. Bizde önceki dönem yerel basına böyle bir şey yapılmış. Benim zamanında bunlar söz konusu bile olamaz.
O MANŞETTE NE VAR?
Ben maçtan sonra haberleri gördüğümde FOTOMAÇ'ın manşetine bir kez daha baktım. İnanın Beşiktaş aleyhine kötü bir şey göremedim. Beşiktaş'ı küçük düşürücü bir şey göremedim. Hatta 'Ne var ki bunda' dedim. Sonuçta Trabzonspor'un milyonlarca taraftarı o maçtan sonra gözyaşı döktü. Ben Fikret Orman'ın bu hareketlerini aşırı güvenden kaynaklanan yanlış bir tarz olarak görüyorum. Bize destek vermeleri gerekirdi. Ben Fikret Orman'dan bize destek mesajı yayınlamasını isterdim. Kim olursa olsun haksızlığa karşı hep birlikte durursak bazı şeyleri daha kolay hallederiz. Bize destek verseydi ne olurdu yani? Sonuçta zaten 3 puanı almışsın. Yarın bir gün de Beşiktaş'ın hakkı yendiğinde biz onlara destek verirdik. Haksızlıkların karşısında dik durabilmeliyiz."
BU SİSTEM KESİNLİKLE DEĞİŞECEK
Usta, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı görüşmelerle ilgili de şunları söyledi: "Evet birçok görüşme yaptım. Türkiye'de hakemlerden en çok canı yanan takım biziz. Ama olay sadece hakem olayı değil. Bu sistemin kökten değişmesi gerek. Yakın tarihte çok önemli kararlar alınacak. TFF, MHK, Kulüpler Birliği hep birlikte hareket etmeliyiz. Sorunları daha fazla halının altına süpürmekle bu iş olmaz. İnanarak söylüyorum, bu sistem değişecek. Yakında naklen yayın ihalesi var. Onu da göz önüne alarak daha adil bir sisteme geçmemliz gerek.
ÖZEL RÖPORTAJ / MECİT ÇOŞKUN
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
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