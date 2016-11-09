 Usta çok haklı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Usta çok haklı

    Usta çok haklı

    ‘10 kişi de kalsak yenerdik’ diyor ama geçen sezon ’nın atıldığı maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

    Başkanı Fikret Orman önceki gece Telegol'e çıkmış ve "Beşiktaş ile alakalı bir algı operasyonu yapılıyor. Biz 10 kişi de Trabzon'u yenerdik" demişti. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da "Geçtiğimiz yıl Olimpiyat'ta ne olmuştu. 10 kişi kaldıklarında Beşiktaş'ı 2-1 yenmiştik" dedi. Bordo-mavi taraftarlar hemen o maçın istatistiklerini twitter'dan yayınladı. Usta'nın bahsettiği maçta Yusuf'un golü ile öne geçen Trabzonspor, Quaresma'nın golüne engel olamamıştı. Ardından Portekizli futbolcu atılmış ve Erkan Zengin'in golü ile Fırtına kazanmıştı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta çok haklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.