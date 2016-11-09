 Onazi uyarılacak – Fotomaç – 09 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    uyarılacak

    Onazi uyarılacak
    Ligin ilk haftasında hem başarılı futbolu hem de attığı iki golle şov yapan Onazi'nin daha sonra inişi çıkışlı performansı 'M'bia'nın gölgesinde kaldı' yorumlarına neden oldu. Teknik heyet milli aradan sonra Onazi'yi uyaracak.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onazi uyarılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.