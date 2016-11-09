 Haksız puan dert olmuş – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Haksız puan dert olmuş

    Haksız puan dert olmuş
    Yönetici da Başkanı 'a tepki gösterdi. Saral, Twitter'dan "Başarı dediğinizin altında ne var ki bu baskı size sürekli kendinizi ifşa ettiriyor. Kime bu güven. , eksik kadroyla sizi evinizde hapsetti. Birileri size kalkan olmuş, haksız puan içinize dert olmuş. 61 beden elbiseye herkes özenir fakat bazılarına sizin gibi bol gelir. Trabzon'un tarihini size Akyazı'da alın teri ile hatırlatmak sözümüzdür" dedi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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