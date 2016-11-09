Fırtına'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı bildirildi.

Beşiktaş maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan Yusuf Erdoğan ile bir süredir sakatlığı bulunan Güray Vural'ın da tedavilerinin ardından antrenmanda takımla çalıştığı öğrenildi.

Bordo-mavililerin, idmanda koşunun ardından ısınma ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.