 Fırtına'da Antalyaspor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fırtına'da hazırlıkları başladı

    Fırtına'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

    , 'in 11. haftasında 21 Kasım Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı bildirildi.

    maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan ile bir süredir sakatlığı bulunan 'ın da tedavilerinin ardından antrenmanda takımla çalıştığı öğrenildi.

    Bordo-mavililerin, idmanda koşunun ardından ısınma ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

    , maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına'da Antalyaspor hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.