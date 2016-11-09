 Deniz Ateş Bitnel’e 60 gün ceza – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’e 60 gün ceza

    Deniz Ateş Bitnel’e 60 gün ceza
    , geçtiğimiz sezonki - derbisinde bordo-mavili takımdan 4 oyuncuya kırmızı kart gösteren hakem 'e, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bitnel, "O derbinin hemen öncesinde yardımcı hakemler aniden değiştirildi. Yardımcı hakemler nedeniyle hatalar yaptım. O hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyorum" demişti.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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