Bülbüloğlu: "Takım iyi yolda''

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftada 11 puan toplayan Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, takımın iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi. Bülbüloğlu, Beşiktaş maçında takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını belirterek, "İlk defa bu kadar keyifli bir maç izledik. Takım olma yolunda çok büyük adımlar gördük. Bu maçta gelecek adına çok güzel ışıklar aldık. Takımda önceki maçlarda gol yedikten sonra bir kırılma oluyordu. Bunu da aşmış olduk. Kaybedilen bir maçta kazanımlarımız da oldu" diye konuştu.

"DAHA FARKLI OLACAK"

Camia olarak kenetlendiklerini ve takımın da özgüveninin arttığını dile getiren Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, "Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Kimse puan tablosunda alt sıralarda kaldığımıza bakmasın. Bu takım iyi noktalara gelecek. Özellikle de Akyazı Stadı'na geçmemizle birlikte daha farklı yerlerde olacağımıza inanıyorum. Taraftarımız bize güvensin. Bu takım iyi yolda" ifadelerini kullandı.

AKYAZI İÇİN VİDEOLU ÇAĞRI

Trabzonspor Kulübü, yapımında son aşamaya gelinen Akyazı Stadı'na yönelik hazırlanan videolarla taraftara çağrıda bulunuyor. Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda taraftarlara 'hazırlanın' çağrısı yapılırken, "Emek verdik, sabırsızlandık. Hazırlanın, vakit tamam. Fırtına geliyor" ifadelerine yer verdi.

UĞUR'UN YERİNE MUSTAFA YUMLU

Trabzonspor'da sarı kart cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek olan Uğur Demirok'un yerine teknik direktör Ersun Yanal'ın Mustafa Yumlu'ya forma vermesi bekleniyor. Bu sezon ligde 8 maçta 720 dakika görev yapan ve bir de gol kaydeden Uğur'un cezası nedeniyle savunmada zorunlu değişikliğe gidecek olan deneyimli teknik adamın, Antalyaspor maçında savunmanın göbeğinde Jan Durica ile Mustafa Yumlu ikilisine görev verebileceği kaydedildi.