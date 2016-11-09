 Başkan Usta PFDK’da – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Başkan Usta PFDK’da

    Başkan Usta PFDK’da
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem 'ın hataları ile damga vurduğu Beşiktaş-Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı 'yı PFDK'ya sevk etti. Başkan Usta, derbi sonrası hakemi eleştirmişti.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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