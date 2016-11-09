 Aydın’dan imalı cevap – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Aydın’dan imalı cevap

    Aydın’dan imalı cevap
    Başkan yardımcısı , Beşiktaş başkanına tepki gösterdi. Telegol'e konuşan ve "Beşiktaş ile alakalı bir algı operasyonu yapılıyor. Zannedersiniz ki Beşiktaş mağluptu. Biz 10 kişi de Trabzonspor'u yenerdik" diyen Beşiktaş Başkanı 'a Aydın, sosyal medyadan cevap verdi. Aydın, bu haberi paylaşan sitelerin altına yorum olarak, "Ne yazık ki bunu hiç bilemeyeceğiz" diye yazdı. Bordo- mavili taraftarlar bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:49
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