10 haftadır gol orucunu bozamadı

Ligde ilk 10 haftada 9 maçta 487 dakika sahada kalan Güney Koreli futbolcu, rakip fileleri havalandıramadı. Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden 750 bin avro bedelle satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan Suk, son 3 lig maçında sadece 6 dakika forma giydi.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa maçında 27 dakika, Gaziantepspor maçında 23 dakika forma giyen Suk, daha sonra Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında doksanar dakika, Akhisar Belediyespor maçında da 71 dakika görev yaptı.

Bu dönemde bordo-mavili takıma gol yollarında katkı sağlayamayarak hayal kırıklığı yaratan Suk, Galatasaray maçında kadroda olmasına karşın süre alamadı. Çaykur Rizespor maçında son 4 dakika, Beşiktaş maçında da son 2 dakika sahaya alınan Güney Koreli oyuncu, gözden iyice düştü.

Tek golü kupada

Suk, tek golünü bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor'u 6-0 yendiği karşılaşmada attı.

Güney Koreli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Çorum Belediyespor ile oynanan karşılaşmada 71 dakika sahada kalmasına karşın rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Milli takıma da çağrılmadı

Trabzonspor'da bir türlü istenilen performansı sağlayamayan Suk, Güney Kore Milli Takımı'na da çağrılmadı. Bordo-mavili kulüp, 8 oyuncusuna milli davet geldiğini açıklarken bu isimler içerisinde Suk, yer almadı.

Güney Kore Milli Takımı'nın Asya Kupası elemelerinde 15 Kasım'da Özbekistan ile yapacağı maçın kadrosuna davet alamayan Suk, Beşiktaş karşılaşmasının ardından kafileyle birlikte Trabzon'a döndü.

Aydın'dan destek

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak gol atmakta sorun yaşadıklarını belirterek, "Bu sadece Suk, olayı değil. Suk'u alıp Türkiye liginde daha takım olmayı başarmış bir ekibe koysanız herkes bu futbolcuyu konuşur. Takım olmakta biz biraz daha gerideyiz. O yüzden forvette kim oynasa sıkıntı olacak." dedi.

Suk'a güveninin olduğunu, iyi fırsatlar bulduğu takdirde başarılı olabileceğini düşündüğünü ifade eden Aydın, "Topu öne taşımak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. O tarafta daha kısıtlı imkanlarımız var. İnşallah devre arasında transfer döneminde halledeceğiz." ifadesini kullandı.

Aydın, Suk'un farklı bir ortama geldiğini ve takıma alışmaya çalıştığını da anlatarak, "İyi bir takım olursak eğer onun sahada yansıması her alanda olduğu gibi forvet oyuncularında da görülecektir. Olay, Suk'un becerisi şeklinde değil. Portekiz liginde başarılı olmuş, kalitesi belli, sürekli milli takıma çağrılan bir oyuncuydu. Porto'dan aldık, zor gerçekleştirdiğimiz bir transferdi. Yeteneğini, isteğini, arzusunu, biliyoruz, o tarafta bir sıkıntı olduğunu hiç düşünmüyorum. Ondan ümitliyim." diye konuştu.