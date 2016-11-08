Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Beşiktaş derbisinde Quaresma'nın sakatladığı Yusuf Erdoğan, İnstagram'dan açıklama yaptı. İşte Yusuf'un açıklaması: "Geçmiş olsun mesajları için Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Quaresma'nın soyunma odasına gelip daha sonra da sosyal medyadan özür mesajı çok ince bir davranıştı." Beşiktaş da Yusuf'un bu paylaşımını Twitter'dan paylaştı ve bir kez daha "geçmiş olsun" dedi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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