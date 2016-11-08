 Yusuf Erdoğan teşekkür etti – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    teşekkür etti

    Yusuf Erdoğan teşekkür etti
    derbisinde Quaresma'nın sakatladığı Yusuf Erdoğan, İnstagram'dan açıklama yaptı. İşte Yusuf'un açıklaması: "Geçmiş olsun mesajları için Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Quaresma'nın soyunma odasına gelip daha sonra da sosyal medyadan özür mesajı çok ince bir davranıştı." Beşiktaş da Yusuf'un bu paylaşımını Twitter'dan paylaştı ve bir kez daha "geçmiş olsun" dedi.


    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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