 Yeter artık – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Yeter artık

    Yeter artık

    Usta’nın Başkanı Demirören ve Başkanı ’ya, “Hakem hataları nedeniyle daha fazla mağdur edilemez. Önlem alın” dediği belirtildi.

    yönetimi, Beşiktaş derbisinin hakemi 'ın peşini bırakmıyor. Karşılaşma sonu statta düzenlediği basın toplantısında hakem Mete Kalkavan'a ağır eleştiriler yönelten Başkan , konunun takipçisi olmayı sürdürüyor. Başkan Usta, dün Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir görüşme yaptı. Başkan Usta'nın bu görüşmelerde, "Yeter artık. Trabzonspor bu kadar mağdur edilemez. Buna bir son verilmesi gerekiyor. Bu kadar uğraşıp bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz ama çıkıyor bir hakem ve her şeyi alıp götürüyor" dediği belirtilirken, gerekli cezaların verilmesini ve Trabzonspor'a karşı tarafsız bir yaklaşım sergilenmesini istedi.

    YUSUF NAMOĞLU DA ÜZGÜN
    MHK Başkanı 'nun da hakem hataları nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiği ve bu konunun üzerinde duracaklarını ilettiği öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmenin detayları ise paylaşılmadı. Başkan Usta'nın hakemin yönetimi karşısındaki kızgınlığının devam ettiği ve bu konuda atılması gereken tüm adımları atmakta kararlı olduğu da belirtildi. Bu arada Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan'ın kötü yönetimi ve yaptığı bariz hatalar nedeniyle 6 ay dinlendirileceği belirtiliyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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