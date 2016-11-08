Yaralar sarılacak
Fırtına’da sakatlığı bulunan Güray, Castillo, Onur ve Yusuf Erdoğan milli maç arasında hazır hale gelecek.
Bordo-mavili takımda sakatlık kabusu milli arada ortadan kalkacak. Sakatlıkları nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Güray ve Castillo'nun yanı sıra Beşiktaş derbisinde sakatlanan Onur ve Yusuf Erdoğan'ın da tedavisi bu süreçte tamamlanacak. Bu futbolculardan sadece Güray'ın sakatlığının biraz daha ciddi olduğu ancak onun da tedavisinin uzun süredir devam etmesi nedeniyle, hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu ifade edildi. Sakatlandığı için A Milli Takım kadrosundan çıkartılan kaptan Onur, tatilde ailesiyle zaman geçirmeyi tercih ederken, tedavisine de sağlık kurulunun verdiği rapor doğrultusunda devam ediyor. Sağ ayak bileğine darbe alan Onur'un ciddi bir durumunun olmadığı ifade edildi.
AYAĞINDAKİ MORLUK VE ŞİŞLİK İNECEK
Quaresma'nın sol ayak bileğine basması sonrası ciddi bir sakatlık riski ile karşı karşıya gelen Yusuf Erdoğan'ın ayağındaki morluk ve şişliğin inmesini bekliyor. Genç oyuncu ciddi bir sakatlığı olmadığı için şükrettiğini belirtti.
AYAĞINDAKİ MORLUK VE ŞİŞLİK İNECEK
Quaresma'nın sol ayak bileğine basması sonrası ciddi bir sakatlık riski ile karşı karşıya gelen Yusuf Erdoğan'ın ayağındaki morluk ve şişliğin inmesini bekliyor. Genç oyuncu ciddi bir sakatlığı olmadığı için şükrettiğini belirtti.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:47
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