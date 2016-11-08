Trabzon’un 50. yıl logosu
Trabzonspor Kulübü'nün 50. yıla özel bir logonun tasarımı için düzenlediği yarışma sonuçlandı.
Logo yarışmasının sonuçları resmi siteden duyuruldu. 2500'ün üzerinde logonun gönderildiği yarışmada halk oylamasına sunulan logolar arasından Murat Küçükibrahimoğlu 2017 oyla 'Halkın Birincisi' seçildi. Trabzonspor bünyesinde oluşturulan jüri tarafından değerlendirmeye tutularak Caner Purç, Gökhan Yıldırım, Fatih Delen ve Servet Bulut'a ait logolar ise finale kaldı. 'Halkın Birincisi' ile beraber dört finalist logonun yeniden değerlendirilmesi sonucunda jüri, 'Trabzonspor'un, kentin ve bölgenin karakteri ile özdeşleşmiş, mücadele ve zafer dolu elli yılını iyi yansıttığı' gerekçesi ile Küçükibrahimoğlu'nun logo tasarımını 'revizyona tabi tutmak koşulu ile' kazanan ilan etti.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:45
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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