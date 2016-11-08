Trabzonspor'dan sert yanıt
Trabzonspor Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, "Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik" sözlerine tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Ligi'in 10 haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasının yankıları sürüyor.
Hakem Mete Kalkavan'ın, saha içindeki performansı farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, "Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik" sözlerine Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, kendisine ait Twitter hesabından tepki gösterdi.
Saral, "Başarı dediğinizin altında ne var ki bu baskı size sürekli kendinizi ifşa ettiriyor Sn. Orman. 'Q7 kırmızı kartlık ne olmuş. Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik', sanki gerideydik gibi garanti sözler. Bu ne özgüven, kime bu güven? Trabzonspor eksik kadroyla sizi evinizde hapsetti. Birileri size kalkan olmuş, haksız puan içinize dert olmuş. Bir basına yasak. Bir hata yaptım yasak yanlıştı. Süleyman Seba lider başkandı, saygındı. Sonuç, 61 beden elbiseye herkes özenir fakat bazılarına sizin gibi bol gelir. Trabzonspor'un tarihini size Akyazı da alın teri ile hatırlatmak sözümüzdür" ifadelerini kullandı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 11:51
- Güneş'in tek rakibi Lucescu
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK HOCAM TAKIMDA ÇOK AŞIRI GEVŞEME VAR...!!!! 1-BU ( ABOUBAKAR'A ) TEKNİK VURUŞ VE TEKNİK BECERİ EKLE YOKSA BU ADAM SADECE ( BURAK ABOUBAKAR ) OLUR. 2- FABRİCİO ÇOK ÖZGÜVENLİ AMA BU KONTROL DIŞI ÖZGÜVENİ BAŞIMIZA BELA OLABİLİR. GEREKSİZ ÇIKIŞLARI VE AYAKLA ÇOK OYNAMASI VEDE KALEDEN UZAK DURUŞU SIKINTI YARATIYOR. 3-TRABZON MAÇINDAKİ ORTA SAHA RİSKLİ....
- Derbi 100 TL
Toplam 1
Yorum
trakya 39 500de olsa geleceğiz FENERBAHÇEM
- Hoca giderken DVD’leri götürdü
Toplam 5
Yorum
hakan Takımın başında Yönetim olmayınca adam istediği zaman gider. FB açık ara lider ya durmasına gerek yok. inşallah geri gelmez orada kalır.
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