 Trabzonspor'a Meksikalı oyun kurucu – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Trabzonspor'a Meksikalı oyun kurucu

    Trabzonspor'a Meksikalı oyun kurucu

    SPOR Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Meksikalı oyun kurucu ile sözleşme imzaladı.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1.91 boyundaki Meksikalı oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce NBA'de Brooklyn Nets, Milwaukee ve Charlotte formaları giymişti. Geçtiğimiz yıl Hornets formasıyla 12 maça çıkan Gutierrez, 1.8 sayı ve 1.4 asist ortalaması yakalamıştı.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:03
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