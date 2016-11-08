Trabzonspor'a Meksikalı oyun kurucu

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1.91 boyundaki Meksikalı oyun kurucu Jorge Gutierrez ile sözleşme imzalandığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce NBA'de Brooklyn Nets, Milwaukee ve Charlotte formaları giymişti. Geçtiğimiz yıl Hornets formasıyla 12 maça çıkan Gutierrez, 1.8 sayı ve 1.4 asist ortalaması yakalamıştı.