Trabzonspor'a Meksikalı oyun kurucu
SPOR Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Meksikalı oyun kurucu Jorge Gutierrez ile sözleşme imzaladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1.91 boyundaki Meksikalı oyun kurucu Jorge Gutierrez ile sözleşme imzalandığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce NBA'de Brooklyn Nets, Milwaukee ve Charlotte formaları giymişti. Geçtiğimiz yıl Hornets formasıyla 12 maça çıkan Gutierrez, 1.8 sayı ve 1.4 asist ortalaması yakalamıştı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:03
- "Kimsenin canı yanmasın"
Toplam 37
Yorum
mahmut bjk hakemle kazanmaya devam ediyor
- Basketbolda hedef zafer
Toplam 17
Yorum
Ertan Ammada zafer HAA...3 te 3 yenilgi. Geçen gün bu hususta yazdım. Yazık oluyor paralara. Sen kendi evinde sonuncu takıma yenilirsen sizden ne beklenir ki.
- Yasin Öztekin'in cezası sona erdi
Toplam 6
Yorum
4yıldızlı affetme feneri aslanım yasin
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