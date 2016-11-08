"Kimsenin canı yanmasın"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, “Futbolun marka değerine zarar veren kim olursa olsun, bunların gerçekten yastığa yattığında gece boyunca hiç uykuya dalamayacak şekilde düşünmesi lazım. Yanan yanıyor, yoluna devam eden ediyor ama kimsenin canı yanmasın” dedi.
"Kimsenin canı yanmasın"
Ligde yaşanan hakem hataları ve bordo-mavililerin Beşiktaş maçındaki tepkilerinin hatırlatılması üzerine ise Başkan Usta, "1 hafta boyunca ya da 1 sezon boyunca baktığımızda futbolun en üst düzeyde ilgisini çektiği an 90 dakika. 90 dakika içindeki sorunlar hepimizin gündemine daha fazla geliyor. Hakemler de bu aktörlerden birisi. Sahaya bakıldığında hakem seyirci ve oyuncu üçgenini görüyoruz. Eğer taraftarda beklenti dışında bir davranış varsa hafta boyunca onları konuşuyoruz ya da sahadaki oyuncularda olmadık hareketler olursa konuşuyoruz veya hakemleri konuşuyoruz. Özelde bizim son Beşiktaş maçındaki konu, tabii insan düşünmek istemiyor, bu kadar güzel bir panelin arkasından burada hakemleri dar ağacına çekmek doğru değil ancak şunun altını çizmek isterim ki; futbolun marka değerine zarar veren kim olursa olsun, bunların gerçekten yastığa yattığında, gece boyunca hiç uykuya dalamayacak şekilde düşünmesi lazım. Bu kulüp başkanı, hakem, taraftar hepsi için geçerli. Keşke bunların az konuşulacağı günlere gelebilsek. Ümit ediyorum ki bunları da yakalayacağız. Yanan yanıyor, yoluna devam eden ediyor ama kimsenin canı yanmasın" diye konuştu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:12
- Fener geliyor Fener
Toplam 18
Yorum
Hacı Senelerdir ağladınız hala ağlamaya devam ediyonuz bide utanmadan Beşiktaşa laf atıyonuz ayıptır
- ''Gel de çıldırma!''
Toplam 9
Yorum
eko evet ağır karar sarı olması için topalın hareketi adamın beyin ameliyatı olması lazımdı kırmızı için ölmesi.aslında melerin akhisarlıyı direk atması lazımdı topalın mübarek ayağının üstüne yüzünü koydun diye ..şu rezilliğe bakarmısınız bu kadar rezillik anca olur topal adamı öldürecek sarı kart ağırmış...bunu söleyen yıllardır futbol oynayan m topal sen çifte at adama sarı kart ağırmış utanmaz adam
- Zorlu fikstür kapıya dayandı
Toplam 25
Yorum
Cihaddd Maç çokluğundan şikayet ediyorsanız özel maç yapmayın. Hadi sakatlık olursa
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