Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, “Futbolun marka değerine zarar veren kim olursa olsun, bunların gerçekten yastığa yattığında gece boyunca hiç uykuya dalamayacak şekilde düşünmesi lazım. Yanan yanıyor, yoluna devam eden ediyor ama kimsenin canı yanmasın” dedi.

"Türkiye'nin Yeni Liderlik Zirvesi" Sports&Business Summit organizasyonu sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Türk futbolunun çeşitli sorunları olduğuna dikkat çekerek, "Buna nereden baktığınıza bağlı. Taraftar gözünde en önemli konu kendi kulüplerinin sportif başarısı. Ama işin arka yüzü var ki bu da kulüplerin ekonomisi. Bu da malum, Türkiye'de herkesin bildiği bir durum. Zor bir süreçten geçiliyor. Gelecek adına bence en kritik konunun marka değeri olduğunu gördük. Yeni doğmuş bir bebeğe benzetecek olursak onu sağlıklı bir şekilde büyütebilmek için her şeyi zarar vermeden yapmak gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini arttırmak için bütün bu markanın etrafındaki unsurların itinalı olması gerekiyor. Türkiye'deki futbol ekonomisinin ve futbolun marka değerinin yükselmesi, o ürünün kalitesiyle o kadar ilintili. Kilit konu bence şu; Türkiye ligi, Türkiye dışında ne kadar izlenirse Türk futbolunun geleceği o kadar iyi olacaktır. Herkesin bu işe yeniden çok düzeyli bir şekilde sahip çıkması gerekiyor ki bu marka ve kalite yukarı doğru çıksın" diye konuştu.



"Kimsenin canı yanmasın"

Ligde yaşanan hakem hataları ve bordo-mavililerin Beşiktaş maçındaki tepkilerinin hatırlatılması üzerine ise Başkan Usta, "1 hafta boyunca ya da 1 sezon boyunca baktığımızda futbolun en üst düzeyde ilgisini çektiği an 90 dakika. 90 dakika içindeki sorunlar hepimizin gündemine daha fazla geliyor. Hakemler de bu aktörlerden birisi. Sahaya bakıldığında hakem seyirci ve oyuncu üçgenini görüyoruz. Eğer taraftarda beklenti dışında bir davranış varsa hafta boyunca onları konuşuyoruz ya da sahadaki oyuncularda olmadık hareketler olursa konuşuyoruz veya hakemleri konuşuyoruz. Özelde bizim son Beşiktaş maçındaki konu, tabii insan düşünmek istemiyor, bu kadar güzel bir panelin arkasından burada hakemleri dar ağacına çekmek doğru değil ancak şunun altını çizmek isterim ki; futbolun marka değerine zarar veren kim olursa olsun, bunların gerçekten yastığa yattığında, gece boyunca hiç uykuya dalamayacak şekilde düşünmesi lazım. Bu kulüp başkanı, hakem, taraftar hepsi için geçerli. Keşke bunların az konuşulacağı günlere gelebilsek. Ümit ediyorum ki bunları da yakalayacağız. Yanan yanıyor, yoluna devam eden ediyor ama kimsenin canı yanmasın" diye konuştu.