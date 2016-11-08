 Hep mi bizi bulur! – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
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    Hep mi bizi bulur!

    Hep mi bizi bulur!
    Fırtına'nın kaptanı , hakem hatalarına isyan etti. Onur'un, "Bu işler sürekli bizim başımıza mı gelir? Her sezon düzeleceğiz diyoruz ama birileri çıkıp emeğimizi çalıyor. Kötü oynayıp kaybetsek neyse ama iyi oynayıp kaybetmek ve bunun da hakem kararıyla olması canımızı sıkıyor. Moralimizi bozuyor" dediği belirtildi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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