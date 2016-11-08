Hep mi bizi bulur!
Fırtına'nın kaptanı Onur Kıvrak, hakem hatalarına isyan etti. Onur'un, "Bu işler sürekli bizim başımıza mı gelir? Her sezon düzeleceğiz diyoruz ama birileri çıkıp emeğimizi çalıyor. Kötü oynayıp kaybetsek neyse ama iyi oynayıp kaybetmek ve bunun da hakem kararıyla olması canımızı sıkıyor. Moralimizi bozuyor" dediği belirtildi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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