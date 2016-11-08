 Gidişat olumlu – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gidişat olumlu

    Gidişat olumlu
    'a 2-1 mağlup olmasına rağmen 'da olumlu yönde artan istatistikler teknik direktör 'ı sevindiriyor. Bordo-mavililerin son 6 lig maçına bakılarak yapılan araştırmada topla oynama, topa sahip olma, pas, ceza alanına top, isabetli şut gibi verilerinde artan istatistikleri dikkat çekerken, yüzde 51.4 ile topa sahip olmada 6. sırada Trabzonspor yer aldı. Fırtına ceza alanına topta yüzde 43.0 oranıyla 5. sırada yer alırken, yüzde 50.4 ile Fenerbahçe ilk sırada bulunuyor.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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