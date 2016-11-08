Gidişat olumlu
Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasına rağmen Trabzonspor'da olumlu yönde artan istatistikler teknik direktör Ersun Yanal'ı sevindiriyor. Bordo-mavililerin son 6 lig maçına bakılarak yapılan araştırmada topla oynama, topa sahip olma, pas, ceza alanına top, isabetli şut gibi verilerinde artan istatistikleri dikkat çekerken, yüzde 51.4 ile topa sahip olmada 6. sırada Trabzonspor yer aldı. Fırtına ceza alanına topta yüzde 43.0 oranıyla 5. sırada yer alırken, yüzde 50.4 ile Fenerbahçe ilk sırada bulunuyor.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
Gidişat olumlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.