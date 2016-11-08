 FOTOMAÇ'a büyük destek – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    FOTOMAÇ'a büyük destek

    FOTOMAÇ'a büyük destek

    'un ile oynadığı maçı yöneten ve verdiği skandal kararla maça damga vuran hakem 'a yönelik tepkiler devam ediyor.

    Maçın ardından attığı manşetle camiasının hedefi haline gelen ve tesislere girişi yasaklanan 'ne camiası sahip çıktı. Trabzonspor taraftarları Fotomaç Gazetesi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Doğruların yazılması neden bu kadar olay oldu" yorumunda bulundu. Trabzonspor yönetim kurulu da Fotomaç'ın yanında olduklarını ve sadece gerçeklerin yazıldığına vurgu yaptı. Trabzon yerel basını ise Fotomaç'ın haberciliğinden övgüyle bahsederek, "Beşiktaş işte bu kadar demokrat" ve "Beşiktaş'ın zoruna giden manşet" başlıklarını attı. Gazete ve siteler haberin detayında ise "Kendilerine karşı yapılan herhangi bir eleştiriye tahammülü olmayan Beşiktaş yönetimi, 'Kartal duruşunu' gerekçe göstererek Fotomaç'ın, Beşiktaş tesislerine girişini yasakladı" ifadelerini kullandı.

    BEŞİKTAŞ HAKEMİN AVUKATI MI?
    TS Club 'lardan sorumlu yönetici 'dan FOTOMAÇ 'a tam destek. Beşiktaş'ın tutumuyla ilgili açıklama yapan Aksoy, "Hakeme eleştiri getiren bir gazeteye tesislere giriş yasağı getirerek hakemin avukatlığını yapmıştır. Trabzonlu bir yöneticinin, teknik adamın ve takım kaptanının olduğu bir kulüpte bu ve bunun gibi adaletsizlikleri görmek bizi iki kat üzmektedir. Namağlup gitmek saygı kazandırmaz. Samimi olmak ve hak ederek galip gelmek saygı kazandırır" diye konuştu.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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