FOTOMAÇ'a büyük destek
Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçı yöneten ve verdiği skandal kararla maça damga vuran hakem Mete Kalkavan'a yönelik tepkiler devam ediyor.
Maçın ardından attığı manşetle Beşiktaş camiasının hedefi haline gelen ve tesislere girişi yasaklanan Fotomaç Gazetesi'ne Trabzonspor camiası sahip çıktı. Trabzonspor taraftarları Fotomaç Gazetesi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Doğruların yazılması neden bu kadar olay oldu" yorumunda bulundu. Trabzonspor yönetim kurulu da Fotomaç'ın yanında olduklarını ve sadece gerçeklerin yazıldığına vurgu yaptı. Trabzon yerel basını ise Fotomaç'ın haberciliğinden övgüyle bahsederek, "Beşiktaş işte bu kadar demokrat" ve "Beşiktaş'ın zoruna giden manşet" başlıklarını attı. Gazete ve siteler haberin detayında ise "Kendilerine karşı yapılan herhangi bir eleştiriye tahammülü olmayan Beşiktaş yönetimi, 'Kartal duruşunu' gerekçe göstererek Fotomaç'ın, Beşiktaş tesislerine girişini yasakladı" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ HAKEMİN AVUKATI MI?
TS Club 'lardan sorumlu yönetici Emre Aksoy'dan FOTOMAÇ 'a tam destek. Beşiktaş'ın tutumuyla ilgili açıklama yapan Aksoy, "Hakeme eleştiri getiren bir gazeteye tesislere giriş yasağı getirerek hakemin avukatlığını yapmıştır. Trabzonlu bir yöneticinin, teknik adamın ve takım kaptanının olduğu bir kulüpte bu ve bunun gibi adaletsizlikleri görmek bizi iki kat üzmektedir. Namağlup gitmek saygı kazandırmaz. Samimi olmak ve hak ederek galip gelmek saygı kazandırır" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ HAKEMİN AVUKATI MI?
TS Club 'lardan sorumlu yönetici Emre Aksoy'dan FOTOMAÇ 'a tam destek. Beşiktaş'ın tutumuyla ilgili açıklama yapan Aksoy, "Hakeme eleştiri getiren bir gazeteye tesislere giriş yasağı getirerek hakemin avukatlığını yapmıştır. Trabzonlu bir yöneticinin, teknik adamın ve takım kaptanının olduğu bir kulüpte bu ve bunun gibi adaletsizlikleri görmek bizi iki kat üzmektedir. Namağlup gitmek saygı kazandırmaz. Samimi olmak ve hak ederek galip gelmek saygı kazandırır" diye konuştu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:10
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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