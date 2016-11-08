En az gol atan 2. takım
Gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un bu durumu istatistiklere de yansımış durumda. Bordomavililer 6 golü bulunan Akhisar'ın ardından 7 golle ligin en az gol atan ikinci takımı oldu. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık bölümü ile bu sezonun aynı periyodunda kalesinde 14'er gol gördü
BU SEZON 2 PUAN AZ ALDI
Karadeniz ekibi bu sezon ligin ilk 10 haftalık bölümde geçtiğimiz sezondan daha az puan topladı. Fırtına geçen sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 14 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Bu sezon ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor
BU SEZON 2 PUAN AZ ALDI
Karadeniz ekibi bu sezon ligin ilk 10 haftalık bölümde geçtiğimiz sezondan daha az puan topladı. Fırtına geçen sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 14 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Bu sezon ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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