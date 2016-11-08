 En az gol atan 2. takım – Fotomaç – 08 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    En az gol atan 2. takım

    En az gol atan 2. takım
    Gol yollarında sıkıntı yaşayan 'un bu durumu istatistiklere de yansımış durumda. Bordomavililer 6 golü bulunan Akhisar'ın ardından 7 golle ligin en az gol atan ikinci takımı oldu. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık bölümü ile bu sezonun aynı periyodunda kalesinde 14'er gol gördü

    BU SEZON 2 PUAN AZ ALDI
    Karadeniz ekibi bu sezon ligin ilk 10 haftalık bölümde geçtiğimiz sezondan daha az puan topladı. Fırtına geçen sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 14 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Bu sezon ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En az gol atan 2. takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.