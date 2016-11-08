Çim serme işlemi bugün bitiyor
11. haftadaki Antalyaspor maçı ile açılması planlanan Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'da adım adım sona yaklaşılıyor. Bugün çim serme işlemi tamamlanacak ve ardından hibrit çim çakmaya geçilecek. Batı tribününe LED pano montajı da başladı. Bu arada 5 Ekim 2015'te çatı için ilk kule kurulmuştu. Bir yıl bir ay sonra 5 Kasım 2016'da son kulenin son parçası söküldü.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
Çim serme işlemi bugün bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.