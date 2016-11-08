 Çim serme işlemi bugün bitiyor – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Çim serme işlemi bugün bitiyor

    Çim serme işlemi bugün bitiyor
    11. haftadaki maçı ile açılması planlanan 'un yeni stadı 'da adım adım sona yaklaşılıyor. Bugün çim serme işlemi tamamlanacak ve ardından hibrit çim çakmaya geçilecek. Batı tribününe LED pano montajı da başladı. Bu arada 5 Ekim 2015'te çatı için ilk kule kurulmuştu. Bir yıl bir ay sonra 5 Kasım 2016'da son kulenin son parçası söküldü.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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