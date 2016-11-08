Cardozo golü unuttu
Sezon başında Olympiakos'a transfer olan eski Trabzonsporlu Oscar Cardozo, yeni takımında henüz gol sevinci yaşayamadı. Oynadığı 10 maçın yalnızca 5'ine ilk 11'de başlayan Paraguaylı yıldız, takımdaki diğer forvetlerin gölgesinde kaldı. Rakibi Brown İdeye tüm kulvarda çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol 2 asistle parmak ısırttı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:42
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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