 Cardozo golü unuttu – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Cardozo golü unuttu

    Cardozo golü unuttu
    Sezon başında 'a transfer olan eski Trabzonsporlu , yeni takımında henüz gol sevinci yaşayamadı. Oynadığı 10 maçın yalnızca 5'ine ilk 11'de başlayan Paraguaylı yıldız, takımdaki diğer forvetlerin gölgesinde kaldı. Rakibi Brown İdeye tüm kulvarda çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol 2 asistle parmak ısırttı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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