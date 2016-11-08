Bizim için kazanç
Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Beşiktaş derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, "Başkan Muharrem Usta'nın daha geniş bir açıklaması olacaktır. Beşiktaş derbisi kayıp olarak görülebilir ama bence bir kazanç. Çünkü takımımız harika bir mücadele örneği sergiledi. Mete Kalkavan hatalarıyla maçın önüne geçti" ifadesini kullandı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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