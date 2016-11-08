 Bizim için kazanç – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Bizim için kazanç

    Bizim için kazanç
    Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, "Başkan Muharrem Usta'nın daha geniş bir açıklaması olacaktır. Beşiktaş derbisi kayıp olarak görülebilir ama bence bir kazanç. Çünkü takımımız harika bir mücadele örneği sergiledi. Mete Kalkavan hatalarıyla maçın önüne geçti" ifadesini kullandı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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