Beş maçta dört galibiyet aldılar
Fırtına'nın altyapı takımları, başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 5 ayrı kategoride oynanan maçlardan 4'ünü kazanan bordo-mavililer, tek yenilgiyi U21 Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında aldı. Gelişim Ligi'nin 9'uncu haftasında 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmalarda ise U19 kategorisinde 1-0, U16'da 6-0, U15'te 8-0 ve U14 kategorisinde 5-3 rakibini mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, söz konusu 5 maçta 21 gol kaydetti, kalesinde 5 gol gördü.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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