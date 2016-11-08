 Beş maçta dört galibiyet aldılar – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Beş maçta dört galibiyet aldılar

    Beş maçta dört galibiyet aldılar
    Fırtına'nın altyapı takımları, başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 5 ayrı kategoride oynanan maçlardan 4'ünü kazanan bordo-mavililer, tek yenilgiyi 'nin 10'uncu haftasında 2-1'lik skorla karşısında aldı. Gelişim Ligi'nin 9'uncu haftasında 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmalarda ise U19 kategorisinde 1-0, U16'da 6-0, U15'te 8-0 ve U14 kategorisinde 5-3 rakibini mağlup etmeyi başaran , söz konusu 5 maçta 21 gol kaydetti, kalesinde 5 gol gördü.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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