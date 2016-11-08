8 isme milli davet
Trabzonspor'un 8 futbolcusu milli takımlara davet edildi. Bordo-mavili kulüpte Esteban, Durica, Akakpo, Bero, Ramil, Okay ve Onazi milli takım daveti aldılar. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Yazıcı da Türkiye U21 Takımı'nın Almanya ile yapacağı karşılaşma için kadroda davet edildi. Onur ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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