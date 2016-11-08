 8 isme milli davet – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    8 isme milli davet

    8 isme milli davet
    'un 8 futbolcusu milli takımlara davet edildi. Bordo-mavili kulüpte Esteban, Durica, Akakpo, Bero, Ramil, Okay ve Onazi milli takım daveti aldılar. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Yazıcı da Türkiye U21 Takımı'nın Almanya ile yapacağı karşılaşma için kadroda davet edildi. Onur ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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