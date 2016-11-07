 Yusuf’u Allah korudu – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yusuf’u Allah korudu

    Yusuf’u Allah korudu

    Yusuf için doktorlar, “Darbede ayağını yerden kesememiş olsaydı kırık kaçınılmazdı” dediler. Yusuf’un hayranı olduğu öğrenildi.

    'ın sakatlığıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yusuf Erdoğan'ın bazı idmanlarda attığı goller sonrası, "" diye bağırdığı öğrenildi. Ama genç oyuncu, Beşiktaş derbisinde hayranı olduğu futbolcu tarafından sakatlandı. Sağlık Kurulu, Yusuf'un Quaresma'nın ayağına bastığı pozisyonda herhangi bir kırığın meydana gelmemesini şans olarak değerlendirdi. Kurul, "Yusuf o darbe sonrası ayağını yerden kesememiş olsaydı kırık kaçınılmazdı. Allah korudu" dediler. Yusuf, Antalyaspor maçına yetiştirilecek.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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