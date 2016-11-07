 Yusuf Erdoğan'dan teşekkür mesajı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    'dan teşekkür mesajı

    Yusuf Erdoğan'dan teşekkür mesajı

    Trabzonsporlu futbolcu , Beşiktaş taraftarına ve siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Ricardo 'ya "geçmiş olsun" mesajları için teşekkür etti.

    Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada 'nın ayağına basması sonucu sakatlanarak oyuna devam edemeyen bordo-mavili oyuncu , sosyal medyadaki Instagram hesabından açıklamada bulundu.

    Yusuf Erdoğan, açıklamasında "Öncelikle Beşiktaş taraftarına 'geçmiş olsun' mesajları için çok teşekkür ederim. Quaresma'nın da soyunma odasına gelip daha sonra da sosyal medyadan özür mesajı çok ince bir davranıştı. Allah'a çok şükür verilmiş sadakamız varmış. Allah beterinden saklasın, herkese tekrar çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:41
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