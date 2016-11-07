Yusuf Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada Quaresma'nın ayağına basması sonucu sakatlanarak oyuna devam edemeyen bordo-mavili oyuncu Yusuf Erdoğan, sosyal medyadaki Instagram hesabından açıklamada bulundu.

Yusuf Erdoğan, açıklamasında "Öncelikle Beşiktaş taraftarına 'geçmiş olsun' mesajları için çok teşekkür ederim. Quaresma'nın da soyunma odasına gelip daha sonra da sosyal medyadan özür mesajı çok ince bir davranıştı. Allah'a çok şükür verilmiş sadakamız varmış. Allah beterinden saklasın, herkese tekrar çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.