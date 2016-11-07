Yusuf Erdoğan'dan teşekkür mesajı
Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Beşiktaş taraftarına ve siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya "geçmiş olsun" mesajları için teşekkür etti.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada Quaresma'nın ayağına basması sonucu sakatlanarak oyuna devam edemeyen bordo-mavili oyuncu Yusuf Erdoğan, sosyal medyadaki Instagram hesabından açıklamada bulundu.
Yusuf Erdoğan, açıklamasında "Öncelikle Beşiktaş taraftarına 'geçmiş olsun' mesajları için çok teşekkür ederim. Quaresma'nın da soyunma odasına gelip daha sonra da sosyal medyadan özür mesajı çok ince bir davranıştı. Allah'a çok şükür verilmiş sadakamız varmış. Allah beterinden saklasın, herkese tekrar çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:41
- Özbek’ten iğneleyici ‘6-0’ yanıtı
Toplam 9
Yorum
8taşlı Avrupa da 6-8 gol yiyip geldik bir gün konuşulmadı. Aradan 14 sene geçmiş atıalan üsküdarı geçmiş kupalar Müzelerine sığmıyor adamların ,biz kalkmış daha neyin muhabbetini yapıyoruz. İyi ki bir Türk takımı GS var ülkeye puan kazandıran. Doğru taraftarım ben hepsi bu.
- Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
......... REKABET OLMAYAN BİR TÜRKİYE DE ,KOSOVA TÜRKİYE Yİ YENERSE KİMSE ŞAŞIRMASIN..
- Tek yürek tek bilek
Toplam 1
Yorum
Eskilerden deniz Kaybetdekte onemli onemli olan beraberlik
Yusuf Erdoğan'dan teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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