 Trabzonspor'da 8 futbolcuya milli davet – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Trabzonspor'da 8 futbolcuya milli davet

    Trabzonspor'da 8 futbolcuya milli davet

    Trabzonspor Kulübü, 8 futbolcusuna ülkelerinin milli takımlarından davet geldiğini bildirdi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım aday kadrosunda bulunan ile Ümit Milli Takım'a davet edilen Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra 'nun Kosta Rika, Jan Durica ve Matus Bero'nun Slovakya, Serge Akakpo'nun Togo, Ramil Shediaev'in Azerbaycan, 'nin ise Nijerya Milli Takımı kampına çağrıldığı belirtildi.

    Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:29
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