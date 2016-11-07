Trabzonspor'da 8 futbolcuya milli davet
Trabzonspor Kulübü, 8 futbolcusuna ülkelerinin milli takımlarından davet geldiğini bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Okay Yokuşlu ile Ümit Milli Takım'a davet edilen Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Esteban Alvarado'nun Kosta Rika, Jan Durica ve Matus Bero'nun Slovakya, Serge Akakpo'nun Togo, Ramil Shediaev'in Azerbaycan, Ogenyi Onazi'nin ise Nijerya Milli Takımı kampına çağrıldığı belirtildi.
Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:29
- A Milliler Antalya'ya Terim'siz geldi
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musti. terim resmen dalga geciyo.
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hoca işi biliyor böyle saçma bi haber hayatımda ne okudum ne duydum kadı köydeki sonuca göre hcoa degiştirseydik 20 senede 20 hoca degiştirmemiz gerek kaldıki takımda selçuk inan gibi çıt kırıldım avrupa parasıyla beş para etmez futbolcular var piyasa degeri 150 milyon euro bile etmeyen takımla hoca ne yapabilir yıllık 10 milyon euro morinyoya ver getir 10 maçta 20 puan alır hoca yıllık 1 milyon euroya saten o puanı almış neyin peşindesiniz birader hcoada roney ronaldo messi var da kullanmayı bilmiyo gibi laflara bak hele hadi lan işinize bakın
- Bruma’lı savunma
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......... O ZAMAN ERENİ, PODO YU, SNEIJDERİ, DE JONK U,JOSUE Yİ, SELÇUK U NİYE SATTIRMADIN. DEMEDİN Kİ BUNLARDAN GS YA FAYDA GELMEZ, BUNLARI SATIN VEDE ALMAYIN NİYE DEMEDİN SN RİEKERİG. EĞER DEDİĞİN OLMUYORSA SENİN ORADA NE İŞİN VAR
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