Trabzonspor Kazım Koyuncu belgeselini yayınlandı

YouTube üzerinden yayın yapan Trabzonspor TV'den "En Sevdali Yanımız: Kazım'ın Trabzonspor'u" belgeseli gösterime girdi.

Bordo-mavili kulübün Kazım Koyuncu için hazırlattığı belgeselin çekimlerine, İstanbul'da başlandı. Çekimler daha sonra Trabzon ve sanatçının doğduğu yer olan Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 aylık çalışmayla hazırlanan 30 dakikalık belgesel, Kazım Koyuncu'nun 45. yaş gününde video paylaşım sitesi YouTube'daki Trabzonspor'un sayfasında yayınlandı.

Belgeselde, Kazım Koyuncu'nun neden ve nasıl Trabzonspor taraftarı olduğu farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Çalışmada, Kazım Koyuncu'nun bordo-mavi renklere olan tutkusu, hayata ve futbola bakışındaki paralellikler ilk defa detaylı bir biçimde irdeleniyor.

Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor için yaptığı iki marşın ayrıntılı hikayesi ve kulübe yönelik diğer projeleri de belgesel kapsamında ele alındı.