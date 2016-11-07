Trabzonspor Kazım Koyuncu belgeselini yayınlandı
Trabzonspor Kulübü tarafından hazırlanan, 2005 yılının haziran ayında vefat eden sanatçı Kazım Koyuncu'nun taraftarlığının anlatıldığı belgesel yayınlandı.
YouTube üzerinden yayın yapan Trabzonspor TV'den "En Sevdali Yanımız: Kazım'ın Trabzonspor'u" belgeseli gösterime girdi.
Bordo-mavili kulübün Kazım Koyuncu için hazırlattığı belgeselin çekimlerine, İstanbul'da başlandı. Çekimler daha sonra Trabzon ve sanatçının doğduğu yer olan Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 aylık çalışmayla hazırlanan 30 dakikalık belgesel, Kazım Koyuncu'nun 45. yaş gününde video paylaşım sitesi YouTube'daki Trabzonspor'un sayfasında yayınlandı.
Belgeselde, Kazım Koyuncu'nun neden ve nasıl Trabzonspor taraftarı olduğu farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Çalışmada, Kazım Koyuncu'nun bordo-mavi renklere olan tutkusu, hayata ve futbola bakışındaki paralellikler ilk defa detaylı bir biçimde irdeleniyor.
Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor için yaptığı iki marşın ayrıntılı hikayesi ve kulübe yönelik diğer projeleri de belgesel kapsamında ele alındı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:48
- "Lobicilik yapmıyorum"
Toplam 48
Yorum
can arda gibi lobici olacaktın şimdi kadrodaydın
- Kalkavan infiali
Toplam 7
Yorum
Türk Trabzonspor,û şike davası nedeni ile TFF ve mhk cezalandırıyor. Ey trabzonspor yönetimi eğer uluslar arası futbol mahkemelerinde davalar cekilmezse bu hakem olayları devam edecek.tff nin başındaki kişi de şike yaptı unutma.
- Zorlu fikstür kapıya dayandı
Toplam 15
Yorum
Yapariz Cl 4 puan Lig 10 puan Kupa 3 puan
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