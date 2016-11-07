 Tekme bize de atıldı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Tekme bize de atıldı

    Tekme bize de atıldı

    Başkan Usta, ’nın sakatladığı Yusuf’a, “O tekmeyi biz de yedik Senin canın kadar bizim de canımız yandı ama hakem göremedi!” dedi.

    Başkan 'nın maçın ardından soyunma odasında 'nın sert bir darbesine maruz kalan 'a geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra, "O tekmeyi biz de yedik. Senin canın kadar bizim de canımız yandı ama hakem göremedi! Bugün çok iyiydin ve böyle devam etmelisin. Sana her zaman güvendik ve bizi hiç mahcup etmedin" dediği öğrenildi. Yusuf Erdoğan'ın da "Yediğim tekmeye değil puan alamadığımıza üzülüyorum. Hakkımız yine yendi" diyerek, Başkan Muharrem Usta'ya teşekkür ettiği belirtildi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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