 Tatile çıktılar – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Tatile çıktılar

    Tatile çıktılar
    Bordo-mavili takımda teknik direktör , Beşiktaş derbisinin ardından oyunculara çarşamba gününe kadar izin verdi. Bazı oyuncular maçın ardından İstanbul'da kalırken, bazı futbolcular ise Trabzon'a döndü. Kafileyle Trabzon'a dönen Onur Kıvrak, ayağındaki efüzyon nedeniyle Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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