 Skandal! Yine aynı yardımcı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Skandal! Yine aynı yardımcı

    Skandal! Yine aynı yardımcı
    -Trabzon derbisinin hakemi Mete Kalkavan kararları nedeniyle büyük tepki çekerken, başka bir skandal daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel hatalı kararları ile bordo-mavililerin tepkisini çekmiş, Bitnel daha sonra "O maçta yardımcı hakemler nedeniyle hata yaptım. Yardımcı hakemler maçtan hemen önce değiştirilmişti" demişti. Bitnel'in dediği yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'di. Aynı Sesigüzel, Beşiktaş- derbisinde de görev yaptı. Bordo-mavili taraftarlar bu durum için "Büyük skandal, Yine aynı yardımcı yine hatalar" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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