 Meriç: Dünyanın her yerinde kırmızı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Meriç: Dünyanın her yerinde kırmızı

    Meriç: Dünyanın her yerinde kırmızı
    'da yöneticiler, maçının hakemi 'ı eleştirdi. Genel sekreter , Querasma'nın Yusuf'un ayağına bastığı pozisyon için, "Bu hareketin karşılığı dünyanın her yerinde kırmızı karttır. Hakem olmaya gerek yok" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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