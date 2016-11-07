 Kan emici – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kan emici

    Kan emici

    Yerel gazeteler, Beşiktaş derbisinin hakemi 'a ağır eleştiriler yönetti.

    Karadeniz gazetesi, vampir görüntüsü verdiği için "Kan emici, Trabzonspor hiç kimseden çekmedi Mete Kalkavan'dan çektiği kadar. Beşiktaş lehine uyduruk penaltı çaldı, 'unkini ise es geçti. Yusuf'u hastanelik eden Quaresma'yı atamadı. Ev sahibi ekibe elleriyle 3 puanı hediye etti" başlıklarını kullandı.

    ünebakış "Yeter!, Trabzonspor'un kabusu Kalkavan", Taka "Bir hakem cinayeti daha, hakem Mete Kalkavan Yusuf'un ayağını kırmaya çalışan 'yı sarı kartla es geçti" manşetlerini attı. Kuzey Ekspres "Yemedi mi Mete?, Quaresma'yı atamadı, penaltımızı çalamadı, Sonnokta "Kalkavan: 2-Trabzonspor: 1", Beşiktaş kadrolu hakemiyle bir derbi daha kazandı", İlkhaber "Bunun adı hakem şikesi!" yorumunu yaptı.



    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:33
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