Kan emici
Yerel gazeteler, Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan'a ağır eleştiriler yönetti.
ünebakış "Yeter!, Trabzonspor'un kabusu Kalkavan", Taka "Bir hakem cinayeti daha, hakem Mete Kalkavan Yusuf'un ayağını kırmaya çalışan Quaresma'yı sarı kartla es geçti" manşetlerini attı. Kuzey Ekspres "Yemedi mi Mete?, Quaresma'yı atamadı, penaltımızı çalamadı, Sonnokta "Kalkavan: 2-Trabzonspor: 1", Beşiktaş kadrolu hakemiyle bir derbi daha kazandı", İlkhaber "Bunun adı hakem şikesi!" yorumunu yaptı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:33
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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