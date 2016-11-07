 Kalkavan infiali – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kalkavan infiali

    Kalkavan infiali

    Son zamanlardaki hakem hatalarının DVD’sini hazırlatan Başkan Usta’nın bu hataların kesinlikle tesadüf olamayacağını söyleyeceği ve artık asla sessiz kalmayacaklarını vurgulayacağı belirtildi.

    'de geçtiğimiz sezon hakem hatalarından canı oldukça fazla yanan , bu sezon da yine hakem hatalarından çekmeye başladı. Beşiktaş ile oynanan ve 2-1 kaybedilen derbide hakem Mete Kalkavan'ın çaldığı ve çalmadığı düdükler Trabzonspor camiasını adeta çileden çıkartırken, Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu da harekete geçti. Hakem Kalkavan'ın kötü yönetiminin ardından soyunma odasına inerek, "Siz elinizden geleni yaptınız. Başkanlıktaki en mutlu günüm. Herkes bize yapılan haksızlıktan bahsediyor" diyen Başkan Usta, yöneticileriyle de maçın ardından mini bir toplantı gerçekleştirdi.

    ASLA SESSİZ KALMAYIZ
    Toplantıda hakemin kararları ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu nezdinde atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Geçtiğimiz sezon G.Saray maçını yöneten Deniz Ateş Bitnel ile ilgili süreci takip eden Trabzonspor, hakem 'a verilecek puana göre hareket edecek. Başkan Usta'nın maçın ardından yöneticilerine, "Hakemin yönetimi karşısında sessiz kalmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Canımızın yanmasına dayanacak gücümüz kalmadı" dediği öğrenildi.

    HAKEME CEZA VERİLMELİ
    Usta, bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile hakem hataları nedeniyle bir görüşme yapmayı planlıyor. Bu görüşme için bugüne kadar yaşanan hakem hatalarının DVD'sini hazırlatan Usta'nın bunların bir tesadüf olmadığına vurgu yapacağı belirtiliyor. Usta'nın hakem atamaları konusunda tepki göstermesi ve Kalkavan'ın dinlendirilmesini istemesi bekleniyor.

    METE KALKAVAN'IN NOTU: 7.4
    -Trabzonspor derbisinde birçok hata yapan ve tepki çeken hakem Mete Kalkavan'a, yaptığı hatalar nedeniyle gözlemci İbrahim Aksoy'un kırık not verdiği öne sürüldü: 7.4... MHK'nin bu hataları nedeniyle Mete Kalkavan'ı bir süre dinlendireceği de öğrenildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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