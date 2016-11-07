Kalkavan infiali
Son zamanlardaki hakem hatalarının DVD’sini hazırlatan Başkan Usta’nın bu hataların kesinlikle tesadüf olamayacağını söyleyeceği ve artık asla sessiz kalmayacaklarını vurgulayacağı belirtildi.
ASLA SESSİZ KALMAYIZ
Toplantıda hakemin kararları ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu nezdinde atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Geçtiğimiz sezon G.Saray maçını yöneten Deniz Ateş Bitnel ile ilgili süreci takip eden Trabzonspor, hakem Mete Kalkavan'a verilecek puana göre hareket edecek. Başkan Usta'nın maçın ardından yöneticilerine, "Hakemin yönetimi karşısında sessiz kalmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Canımızın yanmasına dayanacak gücümüz kalmadı" dediği öğrenildi.
HAKEME CEZA VERİLMELİ
Usta, bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile hakem hataları nedeniyle bir görüşme yapmayı planlıyor. Bu görüşme için bugüne kadar yaşanan hakem hatalarının DVD'sini hazırlatan Usta'nın bunların bir tesadüf olmadığına vurgu yapacağı belirtiliyor. Usta'nın hakem atamaları konusunda tepki göstermesi ve Kalkavan'ın dinlendirilmesini istemesi bekleniyor.
METE KALKAVAN'IN NOTU: 7.4
Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde birçok hata yapan ve tepki çeken hakem Mete Kalkavan'a, yaptığı hatalar nedeniyle gözlemci İbrahim Aksoy'un kırık not verdiği öne sürüldü: 7.4... MHK'nin bu hataları nedeniyle Mete Kalkavan'ı bir süre dinlendireceği de öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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